شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير: أجسد دور جارسون فى ملهى ليلى بفيلم "حمص وحلاوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان سعد الصغير أنه يجسد ضمن أحداث فيلم "حمص وحلاوة" شخصية جارسون في ملهى ليلى، ويشارك في بطولته كل من الفنانة أمينة ومحمود الليثى وحجاج عبدالعظيم وبرلنتى عامر وإنتاج السبكى وتأليف سيد السبكى.

وأضاف سعد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الفيلم يتناول قصة جديدة على السينما المصرية وبه كوميديا مختلفة، مشيرًا أنه سعيد بالعمل مع هؤلاء الابطال الذى يعتز بصداقتهم بعيدًا عن التعاون معهم فى الفيلم، ويتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور خلال طرحه في دور العرض السينمائى.









وكانت آخر أعمال سعد الصغير مسرحية "كازانوفا"، وهى من بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، ساندى على، وسعد الصغير وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وبدرية طلبة وسليمان عيد، وياسر الطوبجى، ومحمد طلعت، والعرض من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

كان سعد الصغير أعرب عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على مسرحية "كازانوفا" التى تم عرضها فى السعودية مؤخرًا وهى من بطولة الفنان حسن الرداد وعمرو يوسف، مشيرًا إلى أن الجمهور السعودى أعحب بشخصيته ضمن أحداث المسرحية والتى تعرض لها لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تجسيده سيدة، وشبهه الكثيرون بالراحل محمد عوض فى بعض أفلامه.