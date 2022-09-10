هند صبري تنشر بوستر فيلمها "فضل ونعمة" مع ماجد الكدواني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة هند صبري، بوسترا دعائيا لأحدث أفلامها "فضل ونعمة"، وظهر بجوارها الفنان ماجد الكدواني، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلّقت صبري على البوستر، قائلة: "قريبا، فضل ونعمة، ماجد الكدواني".

وتلقت التهنئة من الفنان عمرو عبد العزيز، حيث كتب تعليقا: "مبروك"، وعلق أحد المتابعين: "الله، وأخيرًا هندخل السينما، ونضحك تاني".

فيلم "فضل ونعمة"، تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، بطولة ماجد الكدواني، وهند صبري، وياسمينا العبد، ومحمود حافظ، ويظهر محمد ممدوح كضيف شرف.

يذكر أن الفنانة هند صبري جسدت في فيلم "كيرة والجن" شخصية "دولت فهمي"، والفيلم يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي.