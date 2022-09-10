سعد لمجرد يعلن خطوبته: "أطلب من الله أن يجعل زواجي خطوة مباركة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد، عن ارتباطه من فتاة تدعى "غيثة".

وكتب سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "غيثة وسعد"، ووضع إيموشن "خاتم".

وعلّق: "بسم الله الرحمن الرحيم: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، وبقوله عز وجل أطلب من الله أن يجعل زواجي خطوة مباركة، وأن يبارك لي فيه، وللمصونة غيثة بالرفاهية والذرية الصالحة، إنه على كل شيء قدير".

وطرح الفنان سعد لمجرد، مؤخرًا أغنيته الجديدة "الحلق"، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي.

يذكر أن سعد لمجرد شارك مع الفنانة اللبنانية إليسا مؤخرا في أغنية "من أول دقيقة"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.