فن ومشاهير

كيت بلانشيت تحصل على كأس فولبي لأفضل ممثلة بمهرجان فينيسيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

حصلت كيت بلانشيت على كأس فولبي لأفضل ممثلة عن الفيلم الدرامي النفسي "tar"، بحفل توزيع جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ79، مساء اليوم السبت.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان فينيسيا السينمائي، يوم 31 أغسطس الماضي، وذلك بعرض فيلم White Noise في سالا جراندي بقصر بالازو ديل سينما ليدو دي فينيسيا.

واختارت إدارة مهرجان فينيسيا، النجمة العالمية جوليان مور لتكون رئيسا للجنة التحكيم الدولية بالمهرجان، وتضم اللجنة في عضويتها المخرج الأرجنتيني مريانو كون، والكاتب الياباني كازو إيشيجورو، والممثلة الإيرانية ليلى حاتمي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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