فن ومشاهير

SAINT OMER يفوز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان فينيسيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حصد الفيلم السنغالي SAINT OMER، جائزة الأسد الفضي، وهي الجائزة الكبرى في مسابقة لجنة التحكيم، بحفل توزيع جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ79، مساء اليوم السبت.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان فينيسيا السينمائي، يوم 31 أغسطس الماضي، وذلك بعرض فيلم White Noise في سالا جراندي بقصر بالازو ديل سينما ليدو دي فينيسيا.

واختارت إدارة مهرجان فينيسيا، النجمة العالمية جوليان مور لتكون رئيسا للجنة التحكيم الدولية بالمهرجان، وتضم اللجنة في عضويتها المخرج الأرجنتيني مريانو كون، والكاتب الياباني كازو إيشيجورو، والممثلة الإيرانية ليلى حاتمي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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