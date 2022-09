ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED الأفضل في مهرجان فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حصد فيلم ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED، جائزة الأسد الذهبي كأفضل فيلم حفل توزيع جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ79، مساء اليوم السبت.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان فينيسيا السينمائي، يوم 31 أغسطس الماضي، وذلك بعرض فيلم White Noise في سالا جراندي بقصر بالازو ديل سينما ليدو دي فينيسيا.

واختارت إدارة مهرجان فينيسيا، النجمة العالمية جوليان مور لتكون رئيسا للجنة التحكيم الدولية بالمهرجان، وتضم اللجنة في عضويتها المخرج الأرجنتيني مريانو كون، والكاتب الياباني كازو إيشيجورو، والممثلة الإيرانية ليلى حاتمي.