"نزوح" لكندة علوش يفوز بجائزة الجمهور في مهرجان فينيسيا السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

فاز الفيلم السوري "نزوح" للمخرجة سؤدد كعدان، بجائزة الجمهور في حفل توزيع جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ79، مساء اليوم السبت.

"نزوح" شارك في المهرجان ضمن مسابقة امتداد الآفاق، من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره في تركيا، وهو من إنتاج زجل للإنتاج (سؤدد كعدان)، وبيركلي ميديا جروب (يو فاي سوين) و يشارك في الانتاج أكس نيلو (مارك بوردور)، ومن بطولة كندة علوش، سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، و دارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار، وتتولي شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، فيما تتولى شركة MK2 مبيعات الفيلم بأنحاء العالم. بينما توزعه في فرنسا شركة PYRAMIDE، وتم تمويل إنتاجه من خلال FILM4، وStar Collective.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان فينيسيا السينمائي، يوم 31 أغسطس الماضي، وذلك بعرض فيلم White Noise في سالا جراندي بقصر بالازو ديل سينما ليدو دي فينيسيا.

واختارت إدارة مهرجان فينيسيا، النجمة العالمية جوليان مور لتكون رئيسا للجنة التحكيم الدولية بالمهرجان، وتضم اللجنة في عضويتها المخرج الأرجنتيني مريانو كون، والكاتب الياباني كازو إيشيجورو، والممثلة الإيرانية ليلى حاتمي.