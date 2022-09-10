شكرا لقرائتكم خبر عن كولين فاريل يشارك بلانشيت الأفضل فى مهرجان فينيسيا السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت الممثلة العالمية كيت بلانشيت، على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في دورته الـ 79 مساء اليوم، عن بطولة فيلم Tar الذى حاز على إعجاب الكثير من النقاد، كما شاركها النجم العالمي كولين فاريل، جائزة أفضل ممثل عن بطولة فيلم The Banshees of Inisherin للمخرج العالمي مارتن ماكدونا.

كما حصد فيلم "نزوح" للمخرجة سؤدد كعدان، على جائزة تصويت الجمهور في ختام مهرجان فينيسيا السينمائي، اليوم، في الدورة الـ 79 من المهرجان.