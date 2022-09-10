شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكية إليز ليبيك تطرح أولى أغانى ألبومها الجديد Born in the USA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المغنية الأمريكية إليز ليبيك الشهيرة باسم Amun Starr، أولى أغاني ألبومها الجديد Born in the USA، والتي تعد ضمن ألبومها الذي سيضم خمس أغنيات تطرحهما بشكل فردي خلال الفترة المقبلة عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

وتحدثت آمون ستار، في أغنيتها الأولى التي جاءت بنفس اسم الألبوم Born in the USA، عن حياتها ونشأتها في الولايات المتحدة الأمريكية قبل انتقالها للعيش في مصر، والأغنية الجديدة من ألحان الملحن العالمي جاك أنجيل، وكلمات آمون ستار، وتوزيع هانى رحيم.

وخضعت Amun Starr، مؤخرا لجلسة تصوير جديدة بأزياء مستوحاة من المحاربات القدامى، وذلك بعدما لفت الأنظار مؤخرا بظهور صورها في ميدان تايمز سكوير الشهير في نيويورك، بجلسة تصوير جمعتها مع الملك الفرعوني توت عنخ آمون، في مستهل حملة سياحية تبرز خلالها حبها لمصر وتشجيعا للسياحة الأثرية.



المطربة الأمريكية أليز ليبيك



آمون ستار