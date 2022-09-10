شكرا لقرائتكم خبر عن جال جادوت تتحدث عن شخصيتها المقبلة Evil Queen مع ديزنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الممثلة جال جادوت عن لعبها شخصية Evil Queen في نسخة ديزني القادمة من Snow White مؤكدة أن الشخصية ربما هي الأصعب لها خاصة أنها لم يسبق أن أقدمت على أدوار الشر من قبل، وبالتالي فإن ايقونة الشر التي دومًا ما كانت مفزعة للكبار والأطفال في عالم الرسوم المتحركة سيكون تحديا كبيرا.



جال جادوت وشخصيتها الجديدة

من ناحية أخرى تراهن Gal Gadot على عملها المقبل لتعويض خيبة الأمل السابقة، والتى تعرضت لها من بوابة فيلم الحركة والغموض Death on the Nile والذى لم يحقق الايرادات المرجوة له فى شباك التذاكر فى وقت سابق من العام الجارى 2022.

فيلم Death on the Nile من ﺇﺧﺮاﺝ كينيث براناه، وﺗﺄﻟﻴﻒ أجاثا كريستى، وسيناريو مايكل جرين، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، Gal Gadot جونى ديب، كينيث براناه، بينيلوبى كروز، ميشيل فايفر، جوش جاد، وليام دافو، جودى دينش، ديزى ريدلى، ديريك جاكوبى.



Gal Gadot Gal Gadot

الفيلم الجديد يعد الجزء الثانى من الفيلم الشهير Murder on the Orient Express، والذى يستكمل التحقيق جريمة قتل راح ضحيتها رجل أمريكى ثرى كان يسافر على متن قطار الشرق السريع الذى يعد أسرع قطارات العالم قاطبة، ويصبح هناك 13 شخصًا وقعوا ضحية الاشتباه فى القتل ولن يغادروا القطار حتى يتعرفوا على القاتل.