شكرا لقرائتكم خبر عن سينرجى تطرح أفيش فيلم "فضل ونعمة" لـ ماجد الكدوانى وهند صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة "سينرجى فيلمز"، أفيش فيلم "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدوانى وهند صبرى، والذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى.

ويظهر الكدوانى فى دور صاحب مطعم، ويتعرض لكثير من المواقف الطريفة، ويحمل اسم المطعم فضل ونعمة، والأحداث تدور فى أجواء هذا المطعم.



أفيش فيلم فضل ونعمة



فيلم "فضل ونعمة" يشارك فى بطولته كل من الفنان محمود حافظ ومحمد ممدوح الذى يظهر كضيف شرف، وهند صبرى وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، ومرشح أن يعرض فى موسم عيد الفطر المقبل.

من ناحية أخرى، تصور النجمة هند صبرى مشاهدها في مسلسل "مهب الريح"، الذى تقدم بطولته مع الفنانون إياد نصار وماجد المصرى وهدى المفتى، من إخراج أحمد خالد موسى.