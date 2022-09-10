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إيهاب فهمى: برد شديد وراء غيابى عن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

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القاهرة - سامية سيد - أكد النجم إيهاب فهمى، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه اعتذر عن حضور المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، المهداة لاسم الفنان الراحل خالد صالح، بدار الأوبرا المصرية، بسبب تعرضه لنزلة برد شديد، مضيفًا: الحمد لله مطلعتش .

وتقام الدورة الخامسة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، تحت رعاية الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في الفترة من 12 وحتى 16 سبتمبر الحالي.

وتضم اللجنة العليا للمهرجان الفنانين صفية العمري ولطفي لبيب وإيهاب فهمي والدكتور مصطفى سليم والدكتورة عايدة علام.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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