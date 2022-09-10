شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى: برد شديد وراء غيابى عن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم إيهاب فهمى، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه اعتذر عن حضور المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، المهداة لاسم الفنان الراحل خالد صالح، بدار الأوبرا المصرية، بسبب تعرضه لنزلة برد شديد، مضيفًا: الحمد لله مطلعتش كورونا.

وتقام الدورة الخامسة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، تحت رعاية الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في الفترة من 12 وحتى 16 سبتمبر الحالي.

وتضم اللجنة العليا للمهرجان الفنانين صفية العمري ولطفي لبيب وإيهاب فهمي والدكتور مصطفى سليم والدكتورة عايدة علام.