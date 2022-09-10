شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب فى مؤتمر أيام القاهرة للمونودراما: لم أغب عن المسرح والان مع تفاصيل الخبر
وقال لطفى لبيب خلال المؤتمر: "لم أغب عن المسرح ومهرجان المونودراما يقدم بانوراما لقدرات الممثلين وهو أحد عشاق أبو الفنون وقضى على خشبته مشوارًا طويلاً.
وأضاف لبيب أن مهرجان المونودراما فرصة لمشاهدة مباريات تمثيل لنعرف أين نحن وأين وصل العالم من تطوير لقدرات الممثل.
وأكد أنه لم يتوقف عن المسرح بداية من 1981 حتى تقديم مسريحة "ألف ليلة وليلة" أمام النجم يحيى الفخرانى، لكن اضطريت إلى الابتعاد بعد عندما أصيبت بجلطة.
واختتم لطفى لبيب حديثه، قائلا: "أيام القاهرة الدولي للمونودراما تمنح فرصة الاطلاع على القدرات الشخصية للممثل و نرى تكنيك الممثل الدولى .. وهنتفرج على كوكتيل رائع من الخلطة الفنية للدول المختلفة".
يذكر أن أيام القاهرة الدولي للمونودراما يكرم نخبة من النجوم من بينهم المخرج الألماني ماتياس جيرت والمخرج الكبير خالد جلال والفنانة لقاء الخميسى.