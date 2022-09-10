شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب فى مؤتمر أيام القاهرة للمونودراما: لم أغب عن المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق المؤتمر الصحفي لأيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الخامسة والمهداة لاسم الفنان الراحل خالد صالح، ويقام بالمجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وذلك في الفترة من 12 حتى 16 سبتمبر بحضور الفنان القدير لطفي لبيب وأسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان، ويقدم المؤتمر الكاتب والإعلامي جمال عبد الناصر وبحضور نخبة من المسرحيين والإعلاميين.

وقال لطفى لبيب خلال المؤتمر: "لم أغب عن المسرح ومهرجان المونودراما يقدم بانوراما لقدرات الممثلين وهو أحد عشاق أبو الفنون وقضى على خشبته مشوارًا طويلاً.

وأضاف لبيب أن مهرجان المونودراما فرصة لمشاهدة مباريات تمثيل لنعرف أين نحن وأين وصل العالم من تطوير لقدرات الممثل.

وأكد أنه لم يتوقف عن المسرح بداية من 1981 حتى تقديم مسريحة "ألف ليلة وليلة" أمام النجم يحيى الفخرانى، لكن اضطريت إلى الابتعاد بعد عندما أصيبت بجلطة.

واختتم لطفى لبيب حديثه، قائلا: "أيام القاهرة الدولي للمونودراما تمنح فرصة الاطلاع على القدرات الشخصية للممثل و نرى تكنيك الممثل الدولى .. وهنتفرج على كوكتيل رائع من الخلطة الفنية للدول المختلفة".