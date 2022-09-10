شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه "غريبة" بتوقيع مصطفى السويفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم طارق الشيخ أغنيته الجديدة بعنوان "غريبة" على اليوتيوب ومحطات الراديو، وهذه الأغنية ضمن أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "ودونى البحر" والذى يقوم بطرح أغنياته على فترات.

أغنية "غريبة" يطرح طارق الشيخ فيها قضية اجتماعية مهمة، وأصبح واقع جديد نعيشه الآن ونتأثر به، وهو العزلة والتباعد الاجتماعى، واختفاء التجمعات العائلية والاجتماعية، والغربة والتغيير والانفصال بين أفراد الأسرة الواحدة.

"غريبة" من كلمات فضل الراوى، وألحان طارق الشيخ، وتوزيع موسيقي طه الحكيم، وإنتاج مصطفى السويفى وتوزيع Digital Sound.. ويقول مطلعها:

غريبة غريبة

في حاجات غريبة بقت جوانا للأسف الشديد عن حياه بنعيشها لكن

وليه هنروح بعيد

محدش فينا بقى فاضي للتاني

محدش فينا بقى داري بالتاني آه بقى داري بالتاني

بقى كل واحد فينا عايش جوه نفسه لكن وحيد

عنده أهل وناس وعزوة بس كله خلاص بعيد

ياللي شايفين السعاده من بعيد

ده إنتوا قلبتوا المواجع من جديد