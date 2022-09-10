شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير: أجسد دور والد حسن الرداد في فيلم "تحت تهديد السلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان أحمد بدير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه انتهى من تصوير مشاهد فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة كل من الفنان حسن الرداد ومى عمر وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد حماقى، ومن المقرر طرحه في شهر نوفمبر المقبل .

وأضاف بدير في تصريحاته أنه يجسد ضمن أحداث العمل والد حسن الرداد، ويقف بجانبه في عدد من المواقف، مشيرًا إلى أنه مبسوط بهذا الفيلم الذي يقدم من خلاله دور جديد ومختلف عليه تمامًا، ويتمنى أن ينال إعجاب الجمهور خلال طرح العمل في السينمات، متابعًا أنه يعد الجمهور بفيلم مختلف عن السينما المصرية وذو جودة فنية عالية.

فيلم "تحت تهديد السلاح" يشارك فى بطولتة بجانب الفنان حسن الرداد، كل من بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.