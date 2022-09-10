شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يؤجل طرح كليب "دوشة" حدادًا على وفاة الملكة اليزابيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجل الفنان محمد رمضان طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "دوشة" 3 أيام حدادًا على وفاة الملكة اليزابيث التي رحلت عن عالمنا مساء الخميس الماضي عن عمر يناهز الـ 96 عامًا.

ونشر محمد رمضان البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق على الصورة قائلًا: "تأجيل كليب (دوشة) ثلاث أيام حدادًا على الملكة إليزابيث".

وطرح رمضان مؤخرا أغنية "متغاظين" عبر قناته على "يوتيوب"، بينما حققت أغنية "تنطيط" نجاحا جماهيريا كبيرا، حيث تخطت الأغنية حاجز ال 25 مليون مشاهدة حتى الآن منذ طرحها في 23 يونيو الماضي.

من ناحية أخرى، يعقد المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان جلسات عمل مكثفة من أجل الوقوف على التفاصيل المبدئية لمسلسليهما "العمدة"، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2023، وهو قصة محمد سامى وسيناريو وحوار محمد سامى ومهاب طارق، حيث انتهى محمد سامى من كتابة أغلب حلقات المسلسل.

محمد رمضان قدم مسلسل "المشوار" العام الماضى، وشارك في بطولته كل من دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، وندى موسى، أحمد صفوت، وعدد كبير من الفنانين، إخراج محمد ياسني وحسام على، وإنتاج ميديا هب.