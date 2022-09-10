شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض فى مفاجأة حول "لن أعيش فى جلباب أبى": ما شوفتوش كاملاً إلا على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق الفنان محمد رياض أثناء استضافته ببرنامج "الراديو بيضحك" على إذاعة الراديو 90.90 إلي مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى" مؤكدًا أنه لم يشاهد العمل إلا مؤخرًا عبر الإنترنت قائلاً في مفاجأة لمتابعيه: "ربما سيصدم كثيرون حينما يعلموا أنني لم أشاهد المسلسل كاملاً من الحلقة الأولي وحتي الأخيرة إلا عبر يوتيوب بصحبة أبنائي".

وأضاف: "دائمًا ما كنت أشاهد مقتطفات فقط من الحلقات، إلا أنني وطوال تلك المدة الطويلة لم أشاهده نهائيًا من الحلقة الأولى حتي الأخيرة إلا مع أبنائي، وحينما وجدتهم سعداء بالمسلسل عرفت سبب نجاحه وأنه يصل لكل الأجيال المختلفة".

واستكمل محمد رياض حول ذكريات المسلسل قائلاً: "في عوامل كتير ساهمت أن العمل ده ينجح، بداية من الورق المأخوذ عن رواية من أصغر روايات إحسان عبد القدوس، للسيناريو المكتوب بحرفية شديدة من مصطفى محرم، ومخرج كبير زي محمد توفيق، بالإضافة لحالة الحب الشديدة في الكواليس بين الجميع".

وكان آخر أعمال محمد رياض مسلسل "الاختيار – القرار" في شهر رمضان الماضى، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وشارك في بطولته أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، أمير المصري، محمود البزاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، شريف صبحي خليل، وآخرين.

برنامج الراديو بيضحك يذاع عبر إذاعة 9090 الخميس من كل أسبوع، وتذاع الحلقة فى الساعة السادسة وحتي الثامنة مساء، واستضاف مؤخراً عدد من النجوم مثل ياسر جلال، كريم عبد العزيز، وفاء عامر، وغيرهم من النجوم.