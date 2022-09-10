اعتزلت منذ 29 عاما.. أول ظهور للفنانة هدى رمزي بعد غياب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حلّت الفنانة هدى رمزي، ضيفة على برنامج "كلام الناس"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على شاشة "Mbc مصر"؛ مساء السبت، في أول ظهور لها منذ سنوات.

وتحدثت رمزي، خلال اللقاء، عن سر احتفاظها برشاقتها حتى الآن بعد تقدمها في العمر، وقالت: "أنا طول عمري بنام بدري ويصحى بدري، باكل أكل مغذي جدا، وبحب السلطات".

أضافت: "للأسف كورونا ضيعتني، اللي حصل إني سنتين قعدت في البيت لأني بخاف من المرض، وكنت باكل وبتفرج على التلفزيون، وفوجئت من شكلي في المرايا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هدى رمزي مسلسل "الصديقان" عام 1993، قبل أن تعلن اعتزالها العمل الفني بعد ارتداء الحجاب.

وشاركت هدى رمزي في عدة أعمال سينمائية أبرزها: "حنفي الأبهى، اغتصاب، بئر الخيانة، جري الوحوش، مع سبق الإصرار، امرأتان" وغيرها، وهي ابنة المخرج حسن رمزي وأخوها المنتج السينمائي محمد رمزي.