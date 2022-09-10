طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه "غريبة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح الفنان طارق الشيخ، أغنيته الجديدة بعنوان "غريبة" على موقع يوتيوب.

أغنية "غريبة" ضمن أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "ودوني البحر" والذى يقوم بطرح أغنياته على فترات.

ويطرح الشيخ في أغنية "غريبة" قضية اجتماعية مهمة، وهي "العزلة والتباعد الاجتماعي" واتساع الهوة مع إيقاع الحياة السريع، واختفاء التجمعات العائلية والاجتماعية، والغربة والتغيير والانفصال بين أفراد الأسرة الواحدة.

أغنية "غريبة" من كلمات فضل الراوي، وألحان طارق الشيخ، وتوزيع موسيقي طه الحكيم، وإنتاج مشترك بين شركتى Digital Sound وMS برودكشن، للمنتج مصطفى السويفى وتوزيع شركة Digital Sound.

يذكر أن طارح الشيخ طرح منذ أيام طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "الشيطان" عبر موقع "يوتيوب"، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع موسيقي ميدو مزيكا، وإسلام شيبسي.