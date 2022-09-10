"نشنت يا فالح؟".. خلاف بين نبيل الحلفاوي ومتابعين بسبب مدرب الأهلي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

دخل الفنان نبيل الحلفاوي في مواجهة مع بعض جماهير النادي الأهلي المعترضة على تعيين مارسيل كولر مديرًا فنيا لفريق النادي الأهلي، وذلك إثر تغريدة كتبها على موقع "تويتر"، أعلن من خلالها صراحة دعمه للمدير الفني السويسري، ووصف الاعتراض عليه بـ"محاولة هدم" تستدعي "بلوك" لداعميها.

وكتب "الحلفاوي": "امبارح دخلت على حساب كولر لقيت آخر تويتة 2019، يعني بقاله 3 سنين مكتبش، طبعا كتير لغوا المتابعة، المهم لقيت عنده 200 وشوية متابعين، بعد إعلان تعاقده مع الأهلي قفز عدد المتابعين لأكتر من 8000، والنهاردة عدى 10000 ووصله 168 مينشن ترحيب، كل ده قبل ما يوصل مصر".

إثر كتابة هذه التغريدة، دخل الفنان نبيل الحلفاوي في مواجهات مع جمهوره ومتابعيه وبدأت بتغريدة من أحدهم، حيث كتب معترضًا: "مدرب عاطل بقاله سنتين أجيبه بالرقم ده ليه؟"، فرد "الحلفاوي": "لا علاقة بين مدة بقائه بعيدا عن التدريب وكفاءته أو قيمته، عُرض عليه تدريب منتخب بولندا بعد تركه بازل واعتذر بسبب طبي".

واستكمل: "أسباب غياب المدربين عديدة ومن أهمها رغبة في الراحة أو لم يصادف ما يجتذبه، مثل المخرج أو الممثل، زيدان له أكثر من سنة عاطل عن العمل".

ووجه متابع آخر سؤالًا لـ "الحلفاوي" مستنكرًا: "طيب كان ماسك منتخب النمسا عدة سنوات ولم ينجح مرة واحدة، ولذلك استغنوا عنه، ما رأيك فى هذا؟"، فأجاب "الحلفاوي"، موضحًا: "ده أنت نشنت على أهم نجاحاته، مع منتخب النمسا صعد به ليورو 2016 التي لم يصل إليها من قبل إلا عند استضافته للبطولة قبلها ب8 سنوات، وقفز بالنمسا من المركز الـ70 عالميا إلى المركز العاشر، لقبوه بصانع نهضة النمسا، نشنت يا فالح؟".

وأضاف الفنان نبيل الحلفاوي، تغريدة، محذرًا: "وتاني، أي تشكيك أو محاولة هدم لمدرب الأهلي الجديد مقدما، غير مقبولة، وستقابل بالبلوك فورا"، وهو ما دفع أحد متابعيه للرد: "مبروك عليكم، المعروف عنك إنك هادئ الأعصاب طالما النقاش محترم"، فرد "الحلفاوي": "لكن الهدم الممنهج مش محترم وبقى دمه تقيل وسخيف، ورخيص".

وتدخل أحد مشجعي نادي الزمالك، وكتب: "للأسف في تعليقات كتير تحت التغريدة ده بتعلق بكلام لا يحتوي غير على الإساءة أو التريقة على الزمالك ومدرب الزمالك، ليه ما مسحتش التعليقات دي أو عملت بلوك لأصحابها؟ المفروض إن المبادئ لا تتجزأ يا قبطان، ولا إيه؟"، فرد الفنان نبيل الحلفاوي: "تبقى ما فهمتش كلامي، التحفيل من الطرفين وارد من خلال المنافسة، كلامي عن حملات هدم تتحرك بمجرد إعلان اسم مدرب أو لاعب قبل أن يمارسوا العمل فعلا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول"، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2021، مع النجوم: طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، خالد الصاوي، معتز هشام، حسني شتا، وكريم سرور وغيرهم، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.