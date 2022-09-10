ميرفت أمين تجيب.. هل تشارك في موسم مسلسلات رمضان 2023؟ (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أكدت الفنانة ميرفت أمين، أنها تواصل قراءة عمل درامي في الفترة الحالية، لحسم قرار مشاركتها في موسم مسلسلات رمضان 2023.

وقالت أمين، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الفترة دي بقرأ في سيناريو مسلسل، مش حابة أقول اسم العمل دلوقتي لإني لسه محسمتش قرار المشاركة فيه، لكن أتمنى إن شاء الله أكون موجودة".

يذكر أن اسم الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، لاقى تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية.

وظهرت ميرفت أمين خلال مراسم عزاء المخرج علي عبد الخالق، مرتدية "كمامة طبية" اتباعا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، ووجه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبارات تنمر إثر انتشار صورها بالعزاء.

وعلقت ميرفت أمين على موجة التنمر تجاها، وقالت في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "بني آدم في عزاء هيبقى عامل إيه؟ ومعنديش رد على الناس اللي بتتكلم على شكل الفنانين وظهورهم في مناسبات العزاء، خليهم يسلوا نفسهم".

وتابعت: "لو البني آدم نفسه معندوش انضباط إنه هو يبطل التعليقات دي مهما قولتله مش هيبطل، مهما قولنا زي قلته يعني".

يذكر أن آخر أعمال النجمة الكبيرة ميرفت أمين فيلم "أعز الولد" والذي طُرح في مارس 2021، من ﺇﺧﺮاﺝ سارة نوح، ﺗﺄﻟﻴﻒ شريف نجيب وجورج عزمي، وبطولة دلال عبدالعزيز، شيرين، إنعام سالوسة، سامي مغاوري، ومحمد شاهين وغيرهم.