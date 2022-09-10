هيثم شاكر يروي أسرارًا عن معاناته مع السرطان في "معكم منى الشاذلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يحل المطرب هيثم شاكر ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة الأربعاء المقبل، على قناة cbc، في تمام التاسعة مساء.

يحكي "شاكر" لأول مرة أسرارًا جديدة عن فترة مرضه بالسرطان، ورحلة علاجه التي استمرت لفترة طويلة، وكيف أخفى عن والدته حقيقة مرضه وماتت دون أن تعرف بحكايته مع هذا المرض.

كما يتحدث عن حفله الأخير فى مدينة جدة وسر البكاء على المسرح.

ويقدم هيثم شاكر خلال الحلقة فاصلا من أجمل أغانيه، منها "خليك جنبي" و"احلف بالله" وغيرها من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا؟

وتتضمن الحلقة أيضًا، فقرة مع المهندس عمرو الديب صاحب مبادرة "شجرها"، التي أطلقها منذ عام 2016 واستطاعت زراعة أكثر من 100 ألف شجرة خلال السنوات الماضية.