أول تعليق من إسلام جمال بعد حفل زفافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان إسلام جمال، أحدث عريس في الوسط الفني، مساء الجمعة 9 سبتمبر، بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم أمير كرارة وأحمد السقا وأحمد بدير.

وفي أول تعليق لإسلام جمال، نشر صورة من حفل الزفاف تجمعه بزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "الحمد لله".

إسلام جمال من مواليد القاهرة في 16 فبراير 1989، عرفه الجمهور من خلال فيلم "نور عيني" الذي شارك فيه مع تامر حسني ومنة شلبي عام 2010، ومثل بعد ذلك في أعمال منها: "المركب، خطة جيمي، ابن حلال، ذهاب وعودة، وش تاني، المغني، سك على إخواتك، قانون عمر، كأنه امبارح، حرب كرموز، الرحلة، كلبش، حكايتي، بركة، قوت القلوب، ختم النمر، والاختيار" وغيرها.

يذكر أن إسلام جمال شارك في موسم مسلسلات رمضان 2022، في 3 أعمال، وهي: "رانيا وسكينة، راجعين يا هوى، والعائدون".