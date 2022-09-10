محمد رمضان يؤجل كليب "دوشة" 3 أيام حدادًا على الملكة إليزابيث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن النجم محمد رمضان، عن تأجيل طرح كليبه الغنائي الجديد"دوشة" 3 أيام، وذلك حدادا على وفاة الملكة إليزابيث.

وكتب رمضان، عبر حسابه على إنستجرام: "تأجيل كليب (دوشة) ثلاث أيام حدادا على الملكة إليزابيث".

وانتهى محمد رمضان، مؤخرا من تصوير كليب أغنيته الجديدة "دوشة"، استعدادا لطرحه على "يوتيوب".

كليب "دوشة" كلمات وألحان فريق "الباور العالي"، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وبروديوسر رشا ناجح ومحمد سعيد رضوان، وأسيست بروديوسر عبد الرحمن محسن وسمر جمال، ومخرج منفذ أحمد محسن البغدادي، ومهندس ديكور رامي عزب، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي "MR1" عبد الغني شوشة، ومن إخراج محمد سمير.

وطرح رمضان مؤخرا أغنية "متغاظين" عبر قناته على "يوتيوب"، بينما تخطت مشاهدات أغنية "تنطيط" حاجز الـ 25 مليون مشاهدة حتى الآن منذ طرحها في 23 يونيو الماضي.

يذكر أن، محمد رمضان طرح في وقت سابق أغنية "بلالين" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".