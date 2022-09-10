حدادا على الملكة إليزابيث .. محمد رمضان يتخذ هذا القرار

كتب امير فتحي في السبت 10 سبتمبر 2022 06:50 مساءً - أعلن الفنان ” محمد رمضان ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام عن تأجيله طرح أغنيته الجديدة (دوشة) لمدة ثلاثة أيام وذلك حدادا على وفاة ملكة إنجلترا الملكة ” إليزابيث الثانية ” .

وتضمن المنشور صورة لمحمد رمضان من الفيديو كليب الخاص بالأغنية ظهر بها وهو مستند على حائط مكتوب عليها كلمة (دوشة) بالحروف الإنجليزية .

وكتب الفنان محمد رمضان في تعليقه على الصورة معلنا قراره : ” تأجيل كليب ( دوشة ) ثلاث أيام حداداً على الملكة إليزابيث ” .