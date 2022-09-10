كتب امير فتحي في السبت 10 سبتمبر 2022 06:50 مساءً - أعلن الفنان ” محمد رمضان ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام عن تأجيله طرح أغنيته الجديدة (دوشة) لمدة ثلاثة أيام وذلك حدادا على وفاة ملكة إنجلترا الملكة ” إليزابيث الثانية ” .
وتضمن المنشور صورة لمحمد رمضان من الفيديو كليب الخاص بالأغنية ظهر بها وهو مستند على حائط مكتوب عليها كلمة (دوشة) بالحروف الإنجليزية .
وكتب الفنان محمد رمضان في تعليقه على الصورة معلنا قراره : ” تأجيل كليب ( دوشة ) ثلاث أيام حداداً على الملكة إليزابيث ” .
كانت هذه تفاصيل خبر حدادا على الملكة إليزابيث .. محمد رمضان يتخذ هذا القرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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