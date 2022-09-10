حفيدتا كاظم الساهر حديث الجمهور بصورة جديدة معه من كاليفورنيا.. خطفتا الأنظار بجمالهن الأوروبي – «شاهد»

كتب امير فتحي في السبت 10 سبتمبر 2022 06:50 مساءً - فاجئ الفنان العراقي كاظم الساهر جمهوره ومحبيه عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو «إنستجرام» بمجموعة من الصورة من حفله الغنائي الذي أقامه مؤخرًا في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية.

ظهر القيصر في الصور بصحبة حفيدتيه، ومن النادر ان يظهر الساهر مع افراد أسرته في حفلاته الغنائية، ونالت تلك الصور اعجاب الكثيرين من محبيه ومتابعيه الذين اشادوا بجمال حفيدتيه.

كما شاركت حسابات المعجبين بكاظم مجموعة أكبر من هذه الصور، ظهر فيها كاظم وهو يقبل حفيدتيه، ويحتضنهما لحظة صعودهما إلى المسرح.

سيل من الحفلات الغنائية:

أحيا كاظم الساهر مجموعة من الحفلات الغنائية مؤخرا كان اخرها في العاصمة المصرية القاهرة كما احيا حفلا في العاصمة الاردنية عمان وفي لبنان بمدينة بيروت ومدينة اسطنبول والمملكة العربية السعودية.

وظهر كاظم الساهر مؤخرا مع الاعلامية منى الشاذلي بصحبة نجله عمر وتحدث عن الكثير من تفاصيل واسرار حياته الشخصية والعملية وبداية مشواره الفني الذي بدأ منذ ما يزيد عن ٣٠ عاما عندما كان كاظم الساهر مجند في الجيش العراقي .

أكثر من 30 مليون مشاهدة للقاء كاظم الساهر مع منى الشاذلي:

انتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي حققه لقاء النجم العراقي الكبير كاظم الساهر مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي في برنامجها “معكم منى الشاذلي” المذاع على قناة cbc .

خلال يوم واحد، حققت الحلقة 24 مليون مشاهدة على موقع فيس بوك، بالإضافة لأكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع إنستجرام، و2 مليون مشاهدة على موقع تيك توك. كما وصلت أعداد المشاهدين على قناة “معكم منى الشاذلي” على يوتيوب لأكثر من 2.5 مليون مشاهدة خلال الساعات الأولى من إذاعة الحلقة.

أيضا احتل هاشتاج “معكم” المركز الثالث على جوجل تريندز في مصر. كما احتل هاشتاج “كاظم الساهر” المركز الثاني في المملكة العربية السعودية؛ ودخل هاشتاج “منى الشاذلي” ضمن الأكثر شيوعًا على تويتر خلال الساعات الأولى من إذاعة الحلقة، فضلًا عن تصدر تصريحات القيصر جميع وسائل الإعلام المقروءة.

كاظم الساهر يتحدث عن حفيدتيه:

وتحدث الساهر عن حفيدته الصغرى آية البالغة من العمر 7 سنوات التي قالت له أنها تريد أن تصبح مشهورة: “له يعني جدو مشهور وبابا مشهور وأختي الكبرى سنا معروفة وأنا لا هذا ليس عدلاً، فقررت فوراً إنها تطلع تغني معايا على المسرح بنفس اليوم”.

وكشف الساهر أن أحفاده لا يتكلمون اللغة العربية مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحزنه قائلًا: “أحفادي ما بيتكلموا عربي.. وهذا شىء لا يدعو للفخر” لترد منى الشاذلي: “معظم الأطفال في المدارس الدولية لا يتحدثون العربية”.

وعلق كاظم على مقطع فيديو لغنائه مع حفيدتيه من حفل أقيم في لوس أنجلوس بتاريخ 12 مارس من العام الجاري، مؤكدًا أنه نزل لرغبة حفيدته الصغرى آية فورًا، ولم يتمكن من مناقشتها أو رفض الطلب.

واصطحب كاظم معه في الاستوديو ابنه عمر، وسألته منى الشاذلي عن أبيه إن كان ديكتاتورًا فنفى وقال إنه دبلوماسي، كما كشف كاظم أن “وسام” ابنه لديه صوت جميل.

وخلال حلقة البرنامج، تم عرض مقاطع فيديو قصيرة تجمع كاظم الساهر وحفيدتيه أثناء اللعب داخل المنزل.

يُذكر أن النجم العراقي كاظم الساهر برز في التسعينيات، ومنذ ذلك الحين انطلق وانتشر بشكل واسع في العراق والعالم العربي أجمع، وسجلت بعض أغانيه لاسيما تلك التي يعود نصها للشاعر نزار قباني نجاحات باهرة.

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