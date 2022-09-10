شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد ينشر صورة مع ميرفت أمين عبر إنستجرام ويعلق: القمر وأنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم حسن الرداد على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة تجمعه بالنجمة ميرفت أمين وعلق قائلاً: القمر وأنا.



وطرح مؤخرًا النجم حسن الرداد، برومو فيلم "تحت تهديد السلاح" المقرر طرحه 3 نوفمبر المقبل، حيث ظهر بطل العمل النجم حسن الرداد ممسكًا سلاحًا، وهو من إخراج محمد حماقى، وتأليف أيمن بهجت قمر.

وعلق حسن الرداد على البرومو: "فى رحلة البحث عن الحقيقة.. هل يقرر خالد القتل؟ أم لا .. استعدوا لفيلم الإثارة والكوميديا "تحت تهديد السلاح" 3 نوفمبر بجميع صالات السينما.

فيلم "تحت تهديد السلاح" يشارك فى بطولته بجانب الفنان حسن الرداد، كل من بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.