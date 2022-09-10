بعد عودة هشام ربيع إلى زوجته الأولى .. محمد الغيطي لبوسي : ” نتيجة غضب والدك وموته وهو غضبان عليكي “

كتب امير فتحي في السبت 10 سبتمبر 2022 05:50 مساءً - وجه الإعلامي ” محمد الغيطي ” رسالة إلى الفنانة ” بوسي ” في تعليقه على خبر عودة زوجها مصفف الشعر ورجل الأعمال ” هشام ربيع ” إلى زوجته الأولى .

فقال محمد الغيطي في برنامجه (تقدر) المذاع عبر قناة الشمس كده بقت جوزي زوجة ثانية .. هي قالت في أحد أحاديثها إن جوزها الأولاني خانها مع رقاصتين وضربته علقة سخنة .. جوزها الأولاني وقرايبه عاملين حملة هجوم عليها رهيبة ” .

وتابع : ” هل غضب والدك يا بوسي عليكي ظهرت دلوقتي آثاره؟ .. هل انتي اصبتي بلعنة ما نتيجة غضب والدك وموته وهو غضبان عليكي .. عشان كده أنا بقول يا جماعة خدوا بالكو من آبائكم وأمهاتكم ” .

وكان قد أعلن هشام ربيع في تسجيل صوتي لبرنامج (عرب وود) عن عودته لزوجته الأولى بعد تداول أنباء عن هذا الأمر تزامنا مع انتشار أخبار حول انفصاله عن زوجته الفنانة بوسي بعد زواج استمر ل 100 يوم .

فقال ربيع : ” أم أولادي أنا رجعتلها طبعا ودي حاجة مش عيب ومتعيبش حد .. متجوزتش على بوسي، دي أم أولادي وموجودة من 15 سنة .. وأنا علاقتي ببوسي علاقة طيبة ومفيش أي حاجة خالص بينا ” .

فيما اكتفت بوسي في ردها على أخبار انفصالها عن هشام ربيع بنشر صورتين تجمعهما عبر حسابها على إنستجرام ظهر بها الأخير وهو يحتضنها ويقبلها .

وفي نفس الوقت نشرت ” منة محمد ” زوجة هشام ربيع الأولى صورة لها برفقته مع المأذون الشرعي أثناء عقد القران لتؤكد عودة الحياة الزوجية بينهما .