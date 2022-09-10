نجمة مصرية شهيرة تفتح النار على رضوى الشربيني.. فماذا حدث؟

كتب امير فتحي في السبت 10 سبتمبر 2022 05:50 مساءً - شنت الفنانة الكبيرة عفاف شعيب هجومًا عنيفًا على الاعلامية رضوى الشربيني وذلك بسبب النصائح التي تقدمها للسيدات في برنامجها “هي وبس” الذي تقدمه على إحدى الفضائيات الخاصة.

وأكدت عفاف شعيب أنها ترى رضوى سببا في كثرة مشاكل الزوجات وانفصالهم، وقالت عفاف نصًا أثناء لقائها في أحد البرامج التلفزيونية: ” مبحبش كلامها، بتقوم الست على الراجل وتقوم الراجل على الست، في خراب بيوت، البيت بيتخرب بسبب الكلام اللي مالوش لازمة”.

وتابعت عفاف شعيب :” مش كل واحدة مرت بأزمة في حياتها هتنفذ كل دا على بقيت الناس، أنتي شفتي مشكلة يمكن ربنا خصك بيها علشان تصبري، يمكن ربنا عمل كده علشان تقربي منه مش أنك تفرقي بين الزوج والزوجة”.

أضافت عفاف شعيب أنها ترى رضوى الشربيني من المذيعات الجميلات شكلا ولكن مضمونا لا تفضل طريقة حديثها والموضوعات التي تطرحها في برنامجها، وطالبتها بقراءة كتب عن فقه المرأة وتعامل الرسول الكريم مع زوجاته.

تكريم رضوى الشربيني في منتدى She Can:

رضوى الشربيني في شهر مارس الماضي كرمت في منتدى She Can بجائزة الإعلامية الأكثر تأثيرًا، وحرصت الإعلامية المصرية على توجيه كلمة خلال تكريمها شكرت من خلالها جميع من ساندها وجمهورها الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الذين حضروا تكريمها، مشيرة أن قوتها تستمدها منهم، وبكبت أثناء إلقاء كلماتها كما أشارت إلى أن كل امرأة قادرة على تحقيق أحلامها بالصبر والعمل المستمر.

من هي رضوى الشربيني؟

تعتبر رضوى الشربيني واحدة من أشهر الإعلاميات في مصر، واستطاعت أن تحقق نجاح وشهرة كبيرة خلال الفترة الماضية من خلال برنامجها هي وبس، خاصة وأنها تناقش موضوعات جريئة تثير الجدل دائما.

بدأت مشوارها الإعلامي قبل 10 سنوات، وتنقلت بين العديد من القنوات المختلفة، حتى كانت من أولى المذيعات اللاتي يقدمن برنامج عن السيارات، وهو “Auto Car”. قدمت برنامج “دراما شو” على قناة “الحياة”. كان لها تجربة لم تستمر طويلًا بالتلفزيون المصري، من خلال برنامج “أنا مصر”.

اضطرت إلى ترك مجال الإعلام، والعمل في (مجال البترول)؛ بسبب تعرضها لزيادة كبيرة في الوزن بعد الحمل والإنجاب، حتى أصبح شكلها لا يتناسب مع كونها مذيعة، لكنها استطاعت أن تصل إلى وزنها الطبيعي، وعادت لعملها بعد فترة.

رضوى الشربيني تسعى دائمًا خلال برنامجها لتوجيه نصائح للمرأة لمواجهة المواقف الصعبة والمختلفة التي تمر بها خلال حياتها اليومية، وتقديم هذه النصائح بشكل إيجابي، حيث دوما ما تثير رضوى الشربيني الجدل برأيها في الارتباط، وتعكس أرائها القوية استقلاليتها.

رضوى الشربيني استمرت أيضًا خلال الفترة الأخيرة في توجيه الرسائل والتي اشتمل الكثير منه على الإيجابية وعدم التفكير في الماضي أو أي خطوة لم تكتمل، وأن على كل امرأة التفكير في المستقبل وعدم الالتفات لما حدث في السابق، مؤكدة أنها تصدق بشكل كبير هذا وتؤمن به.

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