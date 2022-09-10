ممثلة شهيرة تهاجم محمد صبحي : ” حاربني ووقف حالي “

كتب امير فتحي في السبت 10 سبتمبر 2022 05:50 مساءً - كشفت الممثلة ” عبير صلاح الدين ” خلال حلولها ضيفة ببرنامج (كلام الناس) مع الإعلامية ” ياسمين عز ” عن خلاف بينها وبين الفنان ” محمد صبحي ” أدى إلى ابتعادها عن التمثيل لسنوات طويلة وهجرتها إلى كندا .

فأشارت عبير صلاح الدين التي اشتهرب بتجسيدها لشخصية (عبلة) بمسلسل يوميات ونيس لأكثر من جزء إلى رفضها استكمال باقي تصوير المسلسل وتحديدا الجزء الثامن لشعورها بإنها إذا استمرت لن تستطيع تقديم شئ جديد وستحرق الشخصية بعد نجاحها .

وتابعت : ” حد من الزملاء القريبين مني من الفرقة قالي انتي حلك حاجة واحدة تروحي تستسمحي الأستاذ علشان تعرفي تشتغلي .. قولتله لأ مش هعمل كده لإن أنا مغلطتش ” .

وأضافت : ” أنا قولت لأ مش عايزة أكمل المسلسل وده من حقي كممثلة ومش لاقية نفسي في الدور ومش هحرق الشخصية بعد نجاحها وهي دي وجهة الاحتلاق .. فقالولي يبقى انتي كده مش هتشتغلي خالص وهتقعدي زي ناس كتير أوي قعدت ” .

وواصلت عبير صلاح الدين : ” قلت الرزق ده بتاع ربنا وحاولت مرة واتنين لغاية ما جالي اكتئاب 5 سنين من 2010 ل 2015 انتي مبتشتغليش حاجة وكل المحطات اتقفلت في وشي بتقدمي قطاع خاص، عام الدنيا مفيش والكل يقولي انتي ليه عملتي كده ” .

وقالت : ” أنا فنانة بعمل بحب وكده فريق العمل فقد مصداقيته والدور بيقع .. ووصلني إحساس عارفة أنا عملت الشخصية دي فانتي نجحتي فيها فالسبب يرجعلي أنا فأنا هموت الشخصية دي .. من هنا حاربني محمد صبحي لأني قلت لا ” .