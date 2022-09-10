شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا فتح باب الترشح للمنافسة على منصب نقيب الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية باب الترشح للانتخابات على مقعد النقيب غدًا الأحد 11 سبتمبر، وذلك بعد الاستقالة التي تقدم الفنان هاني شاكر من منصبه مؤخرًا.

وكشفت نقابة المهن الموسيقية التفاصيل الكاملة ومواعيد عقد انتخابات نقابة المهن الموسيقية على مقعد النقيب، والتي تأتي وفقا للجدول التالي:

فتح باب الترشح غدًا الأحد 11 سبتمبر الجاري ويستمر حتى الأربعاء 14 من الشهر نفسه.

فتح باب تقديم التنازلات من يوم الأحد 18 سبتمبر 2022 وتستمر لمدة 3 أيام حتى 20 سبتمبر.

فتح باب تقديم الطعـون من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022 حتى الثلاثاء 27 من الشهر نفسه.

إعلان قائمة أسماء المرشحين النهائية وكشوف الناخبين يوم الأربعاء 28 سبتمبر.

تجرى انتخابات نقابة المهن الموسيقية يوم الأحد 11 أكتوبر، إذ سيتم عقدها بنادي نقابة المهن التمثيلية، في شارع البحر الأعظم بالجيزة، وفي الإسكندرية لمسرح عبدالمنعم جابر بالشاطبي، وفي المنصورة بقاعة ميامي بطلخا، وباقي الفروع بمقر النقابات الفرعية دمنهور، وطنطا، والمحلة، وشبين الكوم، وبنها، ودمياط، وبورسعيد، والشرقية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر.

وكان الفنان مصطفى كامل أعلن في تصريح لـ"الخليج 365" ترشحه رسميًا لمنصب نقيب الموسيقيين خلفًا للفنان هاني شاكر، وذلك بعد جلسات جمعته بعدد من زملائه الموسيقيين الذين أعلنوا دعمهم له في الانتخابات.