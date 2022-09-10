شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تصوير مسلسل The Crown حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث لمدة يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين، الممثلة العالمية إيميلدا ستونتون، وهى ترتدى زى الملكة أثناء مغادرتها موقع تصوير مسلسل The Crown فى برشلونة، قبل ساعات فقط من إعلان نبأ وفاة الملكة اليزابيث، مساء الخميس، لكن لم يتم الكشف عنها إلا اليوم.

ونشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الصور بعد أن تم الكشف عن تعليق تصوير الدراما الملكية، لمدة يوم واحد، حدادًا على رحيل الملكة التى وافتها المنية عن عمر يناهز 96 عامًا، بعد ظهر الخميس، فى قلعة بالمورال، كما سيتم إيقاف التصوير فى يوم جنازة الملكة.



الممثلة العالمية إيميلدا ستونتون

يأتي هذا بعدما نعى بيتر مورجان، مؤلف مسلسل The Crown، الملكة إليزابيث الثانية، التي كان آخر ظهور علنى لها قبل رحيلها فى قلعة بالمورال باسكتلندا، حين التقت ليز تراس، لتعيينها رئيسة جديدة للوزراء لتحتل بذلك المرتبة الـ15 بين رؤساء الوزراء الذين عينتهم الملكة طيلة سبعة عقود من حكمها.

وأشار بيتر مورجان، إلى أنه يتوقع توقف إنتاج الجزء السادس من مسلسل The Crown احترامًا وتقديرًا للملكة الراحلة، والذى جسد قصة حياة الملكة الراحلة على مدار 4 مواسم كاملة تم عرضها عبر منصة "نتفيلكس"، وفى انتظار عرض الجزء الخامس من العمل فى نوفمبر المقبل.



إيميلدا ستونتون تغادر موقع تصوير المسلسل