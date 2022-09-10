شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يتجه لنقابة الموسيقيين لترشحه على مقعد النقيب.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم مصطفى كامل في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يتجه غدًا إلى نقابة المهن الموسيقية لتقديم أوراقه للترشح على مقعد نقيب الموسيقيين المقرر انعقادها يوم 11 أكتوبر المقبل.

وأعلن مجلس نقابة المهن الموسيقية، التفاصيل الكاملة للترشح لانتخابات النقابة، المقرر عقدها يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر الجاري، وذلك بعد الاستقالة التي تقدم الفنان هاني شاكر من منصبه نقيبًا للموسيقيين.

وكشف الإعلان الرسمي، كل التفاصيل لانتخابات المهن الموسيقية على مقعد النقيب، حيث ذكر ما يلي:

أولاً: من المقرر فتح باب الترشح يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر الجاري حتى يوم الأربعاء 14 سبتمبر.

ثانيًا: يتم فتح باب التنازلات من يوم الأحد 18 سبتمبر 2022 حتى يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر.

ثالثًا: فتح باب الطعـون من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022 حتى الثلاثاء 27 سبتمبر.

رابعًا: إعلان قائمة أسماء المرشحين النهائية وكشوف الناخبين وذلك يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022.

وتقام الانتخابات بنادي نقابة المهن التمثيلية- شارع البحر الأعظم- الإسكندرية: مسرح عبدالمنعم جابر بالشاطبي - المنصورة، قاعة ميامي بطلخا - باقي الفروع بمقر النقابات الفرعية دمنهور - طنطا - المحلة - شبين الكوم - بنها - دمياط - بورسعيد - الشرقية - بني سويف - المنيا - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان

ويأتي ذلك بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت بنقابة المهن الموسيقية، وعلى اثرها تقدم امير الغناء العربى هانى شاكر باستقالته من منصبه كنقيب للموسيقيين.