شكرا لقرائتكم خبر عن بروفات مسرحية محمد صبحي "عيلة.. اتعملها بلوك".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم الكبير محمد صبحي بروفات مسرحيته الجديدة "عيلة.. اتعملها .. بلوك" علي مسرحه بمدينة سنبل، والمسرحية كوميدية غنائية استعراضية يقوم ببطولتها ويخرجها محمد صبحي بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل "..

مسرحية "عيلة اتعملها بلوك" تتتبع حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، وذلك في شكل كوميدي استعراضي غنائي، وهي من تاليف مصطفي شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وتصميم الأزياء د.مروة عودة، وأشعار عبد الله حسن، واستعراضات محمد سميح، وموسيقي وألحان شريف حمدان.



بروفات مسرحية عيلة.. اتعلمها.. بلوك

ومن المقرر عرض مسرحية "عيلة اتعملها بلوك" مع بداية الموسم الشتوي لتكون ثانى مسرحية في التعاون بين النجم محمد صبحي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



محمد صبحي في بروفات مسرحية عيلة اتعملها بلوك



بروفات مسرحية عيلة.. اتعملها.. بلوك



بروفات مسرحية عيلة اتعملها بلوك

يشار إلى أن منصة watch it بدأت منذ عدة أسابيع عرض مسرحية "نجوم الظهر" للنجم محمد صحبى على شاشتها وذلك بالتزامن مع عرضها تلفزيونيا لأول مرة على قناة cbc في عيد الأضحى الماضي، وذلك بعد عرضها في أكثر من موسم مسرح مدينة سنبل وتحقيقها نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري والنقدي.