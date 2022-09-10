شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حفلات زفاف وخطوبة بـ الوسط الفني.. وحقيقة عودة زوج بوسى لطليقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الوسط الفني خلال الفترة الماضية العديد من حفلات الزفاف والخطوبة، سواء للفنانين أو أشقائهم، وتصدر بعضها تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقيم مساء أمس الجمعة حفل زفاف الفنان إسلام جمال داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، وحرص على حضور الزفاف العديد من المشاهير منهم أحمد السقا وأمير كرارة وعلي ربيع وميرهان حسين ودياب وكريم عفيفى ومحمود حافظ وأحمد حاتم وساندى والسيناريست محمد عبد المعطى وميرنا نور الدين.



حفل زفاف إسلام جمال



عقد قران إسلام جمال على عروسته

واحتفلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بزفاف شقيقتها هانو، ونشرت صورًا من حفل الزفاف عبر حسابها بموقع إنستجرام وكتبت تعليقا عليها: من وقت ما وعينا عالدنيا ونحنا سوا، أخوات ورفقة وسند لبعضنا، هلا أنت أحلى عروس بفستانك الأبيض تركتينا ورايحة عند عريسك تبتدي حياتك الجديدة معه، بتمنالك يبقى سندك وأمانك وحبيبك ورفيق دربك وتكوني لزوجك سعادته ونجمة ساطعة بحياته وتعيشي معه احلى سنين.



زفاف شقيقة هيفاء وهبي



شقيقة هيفاء وهبي

كما احتفلت الفنانة هلا رشدي بخطوبة شقيقها الأصغر بلال ونشرت صورا من الحفل عبر حسابها بموقع فيس بوك وكتبت تعليقا عليها: حبيبي آخر العنقود خطب، اللي شايل اسمه برده مبروك يا صغنن أنت وسمكتي زيزي.



هلا رشدي وشقيقها



خطوبة شقيقة هلا رشدي

أما أخبار عودة زوج الفنانة بوسي إلى زوجته الأولى فقد أثارت اهتمام الكثير من الجمهور، مع توقعات بأنه ثمة مشاكل أو انفصال حدث بين بوسي وزوجها هشام ربيع، لتخرج الفنانة وترد بنشر صورًا على حساباتها مواقع التواصل الاجتماعى تجمعها بزوجها فى جو من الرومانسية.