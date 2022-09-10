شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى يطلق مسابقة "أعمل إيه" وجوائز بمبم والشمعدان للفائزين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج الفنان خالد الصاوي لأحدث أعماله الدرامية التي تأتي بعنوان "أعمل إيه" والذي يبدأ الليلة عرض أولى حلقاته على شاشة قنوات DMC الساعة الثامنة مساءً، ونشر "الصاوي" صورة من كواليس العمل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلق خالد الصاوي على الصورة قائلًا: "يتشرف مهندس الصوت عبد الله الفولاني وحرمه الأستاذة إيناس وكريماتهما شادية وفايزة ونجاة وثومة أن يدعواكم للم شمل حميم وشامل، (بكل دار، بكل الديار) في تمام الثامنة مساء على شاشة قناة DMC".

وتابع مازحًا: "حيث نعرض على حضراتكم معضلة العام ومسألة كل عام، سؤالنا البسيط الممتنع: "اعمل إيه؟!" ونرحب بكل الإجابات على مواقع القناة، وعلى صفحاتنا، ومواكبة منا للغة العصر الإعلامي فسوف يكون الحظ حليف أول خمسة من المجيبين، ومن بعد الجواب يجيء الثواب، ولنصفق ساعتها للشطار، مع مراعاة أنها جوائز تشجيعية فيها بعد التراث وعبق الحنين، زمن جوايز بمبم والشمعدان وفكر ثواني تكسب ساعات زمن الهدايا الرمزية الجميل".



خالد الصاوي

يعرض مسلسل أعمل إيه على مدار 45 حلقة يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءً عبر شاشة قناة DMC، فيما يعاد عرض الحلقة الساعة 2 صباحا والساعة 3 ظهرًا، بينما يأتي عرض الحلقة على شاشة قناة DMC دراما الساعة 11 مساءً، ويعاد عرضها الساعة 8 صباحا والساعة 5 مساء، فضلا عن عرضها عبر منصة Watch It الإلكترونية.

والعمل من من بطولة عدد كبير من النجوم وهم: صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي اجتماعي حول المشاكل الأبناء وتعليمهم، والتحديات الجديدة التي أصبحت تواجه الآباء في تربيتهم، حيث تجسد الفنانة صابرين دور مديرة مدرسة وهي زوجة الفنان خالد الصاوي ولديهما 4 بنات، بينما يقوم خالد الصاوي بتجسيد شخصية مهندس في الإذاعة المصرية، كما كشفت صابرين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC" إن المسلسل سوف يحتوي على الكثير من مشاهد المتعة بالإضافة إلى احتوائه على غناء.