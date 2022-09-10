شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام قياسية بشباك تذاكر السينما.. كريم وعز يحققان أعلى الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365 تغطية فنية خاصة بإيرادات أفلام السينما مع الكاتب الصحفي والإعلامي جمال عبد الناصر، حيث تشهد الساحة السينمائية انتعاشه فنية كبيرة خلال عام 2022، وتحديداً على مستوى شباك التذاكر الذي شهد تحقيق العديد من الأرقام القياسية في المواسم السينمائية هذا العام، ونجح عدد من نجوم الشباك في تحقيق أعلى إيرادات في مشوارهم السينمائي.

وحقق النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز أعلى إيرادات في مشوارهما السينمائي من خلال فيلم "كيرة والجن" المعروض حاليًا والذي وصلت إيراداته إلى 112 مليون جنيه حتى الآن كأعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

أما الفنان أحمد حلمي فحقق 64 مليون بفيلم "واحد تاني" والذي تم عرضه في موسم عيد الفطر هذا العام، ليتخطى أعلى أفلامه السابقة تحقيقًا للإرادات وهو فيلم "لف ودوران" الذي وصلت إيراداته إلى 4 مليون جنيه وقت عرضه سنة 2016.

بينما حقق الفنان محمد إمام ايرادات بلغت 50 مليون بفيلم "عمهم" الذي انطلق في السينمات خلال موسم عيد الأضحى 2022، وبهذا العمل تخطى فيلم "لص بغداد" الذي حقق إيرادات بلغت 33 مليون جنيه وقت عرضه في عام 2019.

كما استطاع الفنان كريم محمود عبدالعزيز تحقيق أعلى إيرادات في مشواره السينمائي بفيلم "من أجل زيكو" حيث حصد إيرادات بلغت 28 مليون جنيه، بعدما كان فيلم موسى" الأعلى تحقيقاً للإيرادات بالنسبة لكريم محمود عبد العزيز ووصلت إيراداته إلى 17 مليون جنيه عند عرضه العام الماضي.

والفنانة دنيا سمير غانم حصدت 25 مليون جنيهًا بفيلم "تسليم أهالى" المعروض فى السينمات حالياً وهو الرقم الأعلى فى مشوارها الفني، والذي بتقدم به أولى بطولاتها المطلقة في السينما وتدخل المنافسة على شباك التذاكر.

وأخيرًا الفنان على ربيع الذي حقق أعلى إيرادات في مشواره الفتى بفيلمه السينمائي زومبي الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر، ووصلت إيراداته لـ 20 مليون جنيه، وذلك بعدما قدم على ربيع أكثر من فيلم في السينما ولم تتخط إيرادات أي منهما حاجز الـ 10 مليون جنيه.