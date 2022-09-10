شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الفنان طارق هاشم غدًا الأحد بمسجد الحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر إقامة عزاء الفنان طارق هاشم غدًا الأحد بمسجد الحامدية الشاذلية، وذلك بعد وفاته أمس الجمعة، وجاء ذلك عبر بيان لنقابة المهن السينمائية.

يذكر أن الفنان طارق هاشم شارك في فيلم المحفظة معايا بطولة عادل امام ونور وتدور أحداثه حول فشل عطوة في دراسته ولا يجد طريقًا كي يتعيش منه سوى النشل، أثناء إحدى جولاته، يتقابل مع زميل دراسته شكري الذى يخبره أنه الآن مدير لإحدى شركات الأغذية، يشكو عطوة حاله، فيعده بتدبير وظيفة لديه، إلا أن عطوة يلمح بريق الكذب في عيني شكري وينشل حافظة نقوده، في منزله يطلع عطوة على الأوراق التي وجدها في حافظة شكري لصديقه أحمد الصحافي، فيجدها مستندات تدين شكري وبعض الشخصيات في قضايا الاختلاس.