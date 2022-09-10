شكرا لقرائتكم خبر عن "السر".. خالد النبوي يتعاقد على بطولة فيلم جديد مع ناهد فريد شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان خالد النبوي لبطولة فيلم سينمائى جديد ينضم لقائمة أعماله خلال الآونة الأخيرة سواء في السينما أو الدراما، ويتعاون فيه مع المنتجة ناهد فريد شوقى حسبما أكدت خلال تصريحاتها لـ ”الخليج 365” مؤكدة أن العمل جار الإعداد له منذ فترة وتم الاتفاق مع الفنان الكبير خالد النبوي على بطولته.

كما أضافت أن الفيلم يحمل اسم "السر"، ويأتي هذا التعاون بينهما بعدما حقق الفنان خالد النبوي خلال مارثون دراما رمضان الماضى نجاحًا كبيرًا عبر بطولة مسلسل "راجعين يا هوا"، والذى شارك إلى جانبه مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات مثل وفاء عامر، انوشكا، نور وغيرهم.



خالد النبوى

من ناحية أخري وبخصوص ناهد فريد شوقى فقد قررت محكمة الجيزة الابتدائية الحجز على أجر الفنان أحمد الفيشاوي، عن أحدث أفلامه"رهبة " الجاري تصويره، وإلزام الشركة المنتجة لهذا الفيلم - بسداد مليون و170 ألف جنيه من أجر الفيشاوى عن فيلم"الرهبة" للمنتجة ناهد فريد شوقى .

وتضمنت الصيغة التنفيذية للحكم في الدعوى رقم 1294 لسنة 2017 مدني كلي الجيزة إنذار يلزم الشركة المنتجة لفيلم «رهبة» بسداد مليون و170 ألف جنيه لشركة ناهد فريد شوقى.

وحصلت المنتجة ناهد فريد شوقي على حكم نهائي بالحجز على أجر الفيشاوي، فى فيلم الرهبة الجارى تصويره حاليًا.