تايلور سويفت فى صور من إطلالتها الذهبية بمهرجان تورنتو السينمائى

القاهرة - سامية سيد - أبهرت المغنية العالمية تايلور سويفت الحضور في مهرجان تورنتو السينمائى مؤخرًا حينما فاجأت الجميع باطلالة مميزة للغاية، من خلال فستان ذهبى عكس جمالها وأناقتها في اختيار ازياءها بطريقة مميزة كعادتها وفقاً لما ذكرته التقارير العالمية حولها أثناء وصف إطلالتها.

موقع الديلي ميل بدوره تطرق لسبب تواجد تايلور سويفت في فاعليات المهرجان مؤكدين أنها سبق واخرجت فيلماً قصيراً مستوحي من All Too Well أحد أغانيها عام 2012، أي قبل 10 أعوام.



Taylor Swift

وحلت تايلور سويفت كضيفة شرف في محادثة ضمن مهرجان تورونتو السينمائي الدولي أدارها الرئيس التنفيذي كاميرون بيلي.



Taylor Swift

من ناحية أخرى سبق ولفتت النجمة العالمية تايلور سويفت، الأنظار فى حفل 2022 MTV VMA فى نهاية اغسطس الماضى عندما وصلت إلى السجادة الحمراء بفستان فضى مبهر، كما بدت تايلور سويفت، البالغة من العمر 32 عامًا، بمظهرًا مذهلاً بنفس القدر فى وقت لاحق من الليل حيث ارتدت بدلة ستان Moschino فى نيوآرك، بولاية نيو جيرسى، وذلك خلال after party.

جاء ظهور تايلور سويفت الثانى بعد ساعات فقط من فوزها بجائزة أفضل فيديو لهذا العام وأفضل فيديو طويل وأفضل إخراج.