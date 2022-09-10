نبيل الحلفاوي عن مدرب الأهلي الجديد: "مكتبش من 3 سنين على تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال الفنان نبيل الحلفاوي إن مارسيل كولر المدرب الفني الجديد للنادي الأهلي، يغيب عن التفاعل على موقع التغريدات الشهير منذ 3 أعوام، إذ كان آخر ظهور على حسابه في مايو 2019.

وكتب الحلفاوي عبر "تويتر": "إمبارح دخلت على حساب كولر لقيت آخر تويتة 2019 يعني بقاله 3 سنين مكتبش. طبعا كتير لغوا المتابعة. المهم لقيت عنده 200 وشوية متابعين".

وأضاف "بعد إعلان تعاقده مع الأهلي قفز عدد المتابعين لأكتر من 8000 والنهاردة عدى 10000 ووصله 168 منشن ترحيب، كل ده قبل ما يوصل مصر".

كان نبيل الحلفاوي، وجه رسالة للسويسري مارسيل كولر، بعد إعلان إدارة النادي الأهلي تعيينه مديرًا فنيًّا للفريق، بعقد يمتد لعامين.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "مرحبًا بك أيها المدرب.. استعد لوقت البطولات مع الأهلي.. السوبر المصري والكأس يا كولر.. الدوري يا كولر.. الحداشر يا كولر".

ويصطحب كولر معه ثلاثة مساعدين، وهم مدرب مساعد ومدرب أحمال ومحلل أداء، ومن المقرر أن يحضر كولر للقاهرة السبت لبدء مهمته مع الأحمر.

ويملك السويسري مسيرة طويلة مع كرة القدم تمتد لما يقترب من ربع قرن في منصب المدير الفني كان أخرها مع بازل منذ عامين ليتوقف بعد ذلك عن التدريب بسبب مرضه.

وكانت إدارة الأهلي أعلنت مؤخرًا توجيه الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريش عقب خسارة لقبي الدوري وكأس مصر.