بيومي فؤاد يكشف عن البوستر الرسمي لمسرحية "جامعة المشاغبين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان بيومي فؤاد، عن البوستر الرسمي لمسرحيته الجديدة "جامعة المشاغبين" المقرر عرضها على مسرح محمد العلي بالمملكة العربية السعودية.

ونشر بيومي، البوستر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله.. مسرحية جامعة المشاغبين يوم الأربعاء 14/9 على مسرح محمد العلي".

تدور أحداث مسرحية "جامعة المشاغبين" في إطار كوميدي حول العلاقة بين طلاب الجامعة وأساتذتهم.

مسرحية "جامعة المشاغبين" بطولة بيومي فؤاد، شيماء سيف، حمدي الميرغني، أوس أوس، إيمان السيد، سليمان عيد، مصطفى البنا ومن إخراج محمد أوتاكا.