بالفيديو| أحمد حاتم يشاهد مباراة الزمالك والهلال في فرح إسلام جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان أحمد حاتم أثناء تواجده في حفل زفاف صديقه الفنان إسلام جمال مساء أمس الجمعة 9 سبتمبر.

وظهر حاتم يشاهد مباراة نادي الزمالك ونادي الهلال السعودي في كأس السوبر لوسيل، بينما ينشغل باقي الحضور بالرقص والغناء مع العريس والعروس.

جدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب، قام بافتتاح ستاد لوسيل في قطر الذي أقيمت عليه المباراة، وشارك جمهوره ومتابعيه، صورا من الحفل.

وعلّق الهضبة، على الصور التي نشرها عبر حسابه بموقع إنستجرام، قائلا: "مقتطفات من الأداء الحي لليلة في كأس السوبر لوسيل سبتمبر 2022".