درة تخضع لجلسة تصوير أمام البحر.. والجمهور: "مفيش في حلاوتك" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة درة، عن صور أمام البحر في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

ونشرت درة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحب والمحبة هو الشعور بالشمس من كلا الجانبين".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "قمر يا قلبي"، "مفيش في حلاوتك"، "مفيش منك حتة ميني"، "قمر يا حبيبتي"، "قمر"، "أول مرة أحب فستان أصفر"، "أحلى وأجمل درة في العالم يا حبيبتي".

يذكر أن أخر أعمال درة التليفزيونية مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، أحمد بدير، محمد لطفي، ندا موسى، إخراج محمد العدل.

وعُرض لدرة مؤخرًا فيلم "جدران" على منصة واتش إت، تدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة والتشويق، تأليف هيثم الدهان وأحمد الدهان، إخراج محمد بركة، بطولة درة، نيقولا معوض، أحمد بدير، حنان سليمان، هند عبدالحليم، فراس سعيد.