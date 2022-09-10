ضُرة بوسي ترقص مع هشام ربيع في فيديو جديد بشهر العسل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات جديدة لرجل الأعمال هشام ربيع تجمعه بزوجته منة محمد، أم أولاده من شهر العسل، والتي احتفل بعودتهما منذ يومين.

يظهر هشام في الفيديو وهو يرقص ويغني مع زوجته منة محمد في مشاهد رومانسية.

كانت صفحة برنامج عرب وود، نشرت على موقع انستجرام، تسجيل صوتي لرجل الأعمال هشام ربيع، أكد خلاله أنه عاد لأم أولاده منة محمد، مشيرا إلى أن علاقته بالمطربة بوسي جيدة.

وقال هشام عن عودته لزوجته الأولى "طبعا رجعتلها طبعا ودي أم ولادي، حاجة متعيبش حد مش عيب، متجوزتش على بوسي يعني، دي أم ولادي، موجودة من 15 سنة وعلاقتي ببوسي علاقة طيبة مفيش أي حاجة خالص بنا".

كانت المطربة بوسي، ردت على شائعات انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، ونشرت صورا لها مع زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت من خلالها في أحضان زوجها وهو يطبع قبلة على خدها.

وكانت بوسي، تصدرت تريند موقع البحث جوجل، ومواقع التواصل، عقب تداول الصورة التي جمعت زوجها "هشام" وزوجته الأولى، بالتزامن مع حذف المطربة صورها مع زوجها، وإلغاء الزوج متابعة حسابها في موقع إنستجرام.