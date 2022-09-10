"حبيب عمته".. ميرهان حسين توجه رسالة لـ إسلام جمال بعد حفل زفافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة ميرهان حسين، رسالة للفنان إسلام جمال بعد احتفاله بحفل زفافه مساء أمس الجمعة، على فتاة من خارج الوسط الفني.

ونشرت ميرهان، صورا لها من الحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبروك يا حبيب عمته".

وحرص على حضور حفل الزفاف مجموعة من النجوم، بينهم الفنان أمير كرارة، وأحمد السقا وأحمد بدير والمطربة ساندي، لاعب الكرة بنادي بيراميدز أحمد فتحي وغيرهم.

إسلام جمال من مواليد القاهرة في 16 فبراير 1989، عرفه الجمهور من خلال فيلم "نور عيني" الذي شارك فيه مع تامر حسني ومنة شلبي عام 2010، ومثل بعد ذلك في أعمال منها: "المركب، خطة جيمي، ابن حلال، ذهاب وعودة، وش تاني، المغني، سك على إخواتك، قانون عمر، كأنه امبارح، حرب كرموز، الرحلة، كلبش، حكايتي، بركة، قوت القلوب، ختم النمر، والاختيار" وغيرها.

يذكر أن إسلام جمال شارك في موسم مسلسلات رمضان 2022، في 3 أعمال، وهي : "رانيا وسكينة، راجعين يا هوى، والعائدون".