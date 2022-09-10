تعرف على موعد ومكان عزاء المخرج طارق هاشم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت نقابة المهن السينمائية، عن موعد ومكان عزاء المخرج الراحل طارق هاشم الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الجمعة.

وقالت النقابة في بيانها الصحفي، إن عزاء الراحل سيقام غدا الأحد بمسجد الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب، مشيرة إلى أن الراحل يُعد أحد رواد صناعة الإعلان في مصر والعالم العربي.

وأضاف البيان الصادر من النقابة: "ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، الزميل المخرج طارق هاشم عضو النقابة شعبة الإخراج، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان ، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".

وأعلنت خبر وفاة المخرج طارق هاشم، ابنة شقيقه ومجموعة من أصدقائه المقربين، عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت مروة هاشم: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، توفي إلى رحمة الله عمي الحبيب، الأستاذ طارق محمد هاشم".

وكتب مدير التصوير سعيد شيمي "البقاء لله ..المخرج طارق هاشم..ألف رحمة ونور على روحه وفي الجنة ان شاء الله"، كما نعاه المخرج أحمد البدري وكتب "العزيز الغالي المخرج طارق هاشم في ذمة الله لك الرحمة والغفران.. أسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة والعتق من النار بإذن الله".