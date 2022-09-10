ماذا قال المؤلف عمرو سمير عاطف عن أبطال "الليلة واللي فيها" ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أشاد المؤلف والسيناريست عمرو سمير عاطف، بأبطال مسلسل "الليلة واللي فيها".

وكتب عمرو، عبر حسابه على "فيسبوك": "الليلة واللي فيها.. من ساعة هذا المساء ما شفتش مسلسل عربي قدر يشدني كده ويجبرني إني أفضل أتفرج على كل الحلقات في ليلة واحدة، هما صحيح أربع حلقات بس لغاية دلوقتي لكن حتى لو كانوا تلاتين حلقة ما كنتش هبطل أتفرج لغاية ما أخلص".

وتابع: "كل عناصر العمل رائعة الديكور والإخراج والكتابة وبالنسبة للكاست فده كان تحدي إضافي، قرر المخرج أنه يواجهه، يعني غير أن الموضوع فيه صعوبة كبيرة جدا في تناوله بسبب العلاقات الجنسية والخيانة الزوجية وأن أحداث الحلقات كلها بتدور في ليلة واحدة، المخرج قرر أنه يستعين بممثلين كلهم محتاجين فرصة عشان ياخدوا خطوة لقدام أو فرصة تانية عشان يثبتوا كفاءتهم وجدارتهم".

واستكمل: "زينة بتفكرنا بقد إيه هي موهوبة وممثلة هايلة ونجمة، علاء مرسي بيثبت أنه ممثل تقيل إتحصر في أدوار أقل بكتير جدا من قدراته، سماح أنور بتقول أنا موجودة وأقدر أعمل دور صعب زي ده بالعظمة دي، محمد شاهين بيتطور بطريقة غير عادية وبقي خلاص واحد من الممثلين التقال اللي وأنت مغمض ممكن تجيبه في أي دور كويس وتبقي متأكد أنه هيأديه ببراعة، آلاء سنان بتثبت أن دورها في لعبة نيوتن مكنش مجرد مرة وعدت.. لاء دي لسه عندها كتير".

وأضاف: "حاجة حلوة بتعلي سقف المنافسة وبتخليك تحس أن فيه أمل، وأن إحنا عندنا مواهب حقيقية وعظيمة، طبعا فيه عنصر أخير كان كويس برضه بس أنا مخاصمه فمش هأتكلم عنه، هايل يا رجالة وفي انتظار الحلقتين اللي جايين بفارغ الصبر".

مسلسل "الليلة واللي فيها" مكون من 6 حلقات وبطولة زينة، محمد شاهين، سماح أنور، علاء مرسي، آلاء سنان، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.