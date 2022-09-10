3 فيديوهات لـ شيرين عبدالوهاب وابنتها على "تيك توك" تحقق ملايين المشاهدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد ساعات قليلة من طرحها على موقع "تيك توك"، حققت فيديوهات المطربة شيرين عبدالوهاب مع ابنتها هنا ملايين المشاهدات، وشهدت تفاعل كبير من الجمهور.

الفيديو الأول تم نشره قبل 19 ساعة، وفيه تظهر شيرين مع هنا، وتحرك شفايفها بكلمات أغنية "محصلش حاجة" للمطربة سميرة سعيد، وتجاوزت مشاهدته الخمسة ملايين، وجاءت تعليقات الجمهور: الحياة لا تقف على أحد مجرد تجربة، واضح محصلش حاجة، طيب شيليه من دماغك ولا تعبريه ولا كانه موجود ولا حىي بأغاني زي دي لان كده بيحس إنه لسه بدماغك بالعكس اشتغلي ولا تبيني انه له وجود اعتبريه هوا، هذا أول دليل إن فيه حاجة مو حاجة بس".

@hanaelfeky_ @samirasaid ♬ original sound - Jallabina.Amina

الفيديو الثاني نشرته ابنتها في نفس التوقيت تقريبا، وفيه تظهران وهما تغنيان بصوتيهما أغنية "هوا هوا" للمطربة سميرة سعيد، وحقق مشاهدات تجاوزت 3 ملايين مشاهدة، وعلق المتابعون: أعظم صوت في التاريخ شيرين مطربة الوطن العربي الأولى، عسل، شيري عمري، دا انتي عندك نعمة من ربنا بناتك بناتك ربنا يحفظهم غيرك يتمنى يسمع كلمة ماما، تدوم هالضحكات الحلوة".

@hanaelfeky_ @Samira Said ♬ original sound - hanaelfeky_

وجاء الفيديو الثالث لتعيد من خلاله شيرين تحريك شفايفها على طريقة فيديوهات التيك توك الشهيرة على نفس الأغنية الأولى "محصلش حاجة"، وحقق أكثر من 5 ملايين مشاهدة، وعلق الجمهور: لذيذة، احلى شيء شفته اليوم الطاقة الحلوة اللي في شيرين ونظرات الحب اللي من بنتها شيء يجنن، أيوة خليكي قوية يا أحلى شيرين، افرحي ببناتك وفرحيهم دول أحلى من أي حاجة، فرحان أوي مش عايز أخرج من الفيديو".