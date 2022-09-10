آيتن عامر توجه رسالة لـ أكرم حسني في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة آيتن عامر، على توجيه رسالة للفنان أكرم حسني بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم السبت 10 سبتمبر.

وكتبت أيتن، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في اللذاذة فعلا مبيهزرش، ألذ بني آدم بلا منافس، أجدع صاحب بلا منازع، أطيب أخ ومعرفته مكسب لأي حد مفيش كلام، بإختصار أنه عيد ميلاد أكرم حسني يا سادة.. فلنشكر الدنيا على وجود هذا الشخص فيها كل سنة وأنت ألذ من اللي قبلها، أكرم حسني".

ويحتفل اليوم السبت 10 سبتمبر الفنان أكرم حسني بعيد ميلاده، إذ أنه من مواليد 1974.

أكرم حسني.. إعلامي وناقد ساخر، تخرج كضابط شرطة في عام 1996، وعمل في سلك الشرطة لمدة عشر سنوات ثم ترك العمل، وبدأ مشواره الإعلامي في محطة "نجوم إف إم الإذاعية". وكان أول ظهوره التليفزيوني في برنامج "نشرة أخبار الخامسة والعشرون"، مقدما شخصيته الشهيرة "سيد أبو حفيظة" ببرنامج "أسعد الله مساءكم"، ثم نجح في تقديم شخصية "وسيم هدهد" والتي أراد من خلالها تغيير شخصية سيد أبو حفيظة.

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسني، أغنية "للي" من غناء الكينج محمد منير، وكلمات وألحان وإنتاج الفنان أكرم حسني، في ثاني تجاربه الإنتاجية بعد أغنية "لو كنت" التي قدمها بمشاركة الفنانة هيفاء وهبي.